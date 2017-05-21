Эрдогана избрали председателем правящей партии Турции

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Анкара, 21 мая. Председателем правящей Партии справедливости и развития был избран турецкий президент Реджеп Эрдоган. Делегаты внеочередного съезда ПСР в воскресенье приняли соответствующее решение.

Кандидатуру турецкого лидера поддержали 1414 делегатов съезда из 1470.

«Мы увеличим показатели экономического развития нашей страны, мы продолжим смело, решительно и без компромиссов бороться с терроризмом», — пообещал Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Полатлы провинции Анкара произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились делегаты внеочередного конгресса правящей в Турции Партии справедливости и развития.

В воскресенье Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не собирается терпеть двуличность Евросоюза.