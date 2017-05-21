Эрдогана избрали председателем правящей партии Турции
Анкара, 21 мая. Председателем правящей Партии справедливости и развития был избран турецкий президент Реджеп Эрдоган. Делегаты внеочередного съезда ПСР в воскресенье приняли соответствующее решение.
Кандидатуру турецкого лидера поддержали 1414 делегатов съезда из 1470.
«Мы увеличим показатели экономического развития нашей страны, мы продолжим смело, решительно и без компромиссов бороться с терроризмом», — пообещал Эрдоган.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Полатлы провинции Анкара произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились делегаты внеочередного конгресса правящей в Турции Партии справедливости и развития.
В воскресенье Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не собирается терпеть двуличность Евросоюза.