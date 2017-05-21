Трамп уверен, что скандал вокруг отставки Коми отразился на отношениях с РФ

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Вашингтон, 21 мая. Американский президент Дональд Трамп считает, что скандал вокруг увольнения эксдиректора ФБР Джеймса Коми мешает выстраиванию отношений с Москвой. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По его словам, Трамп говорил об этом, когда встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Посыл разговора состоял в том, что президент ощущает скованность в своих возможностях работать с Россией в поиске областей для сотрудничества, потому что, очевидно, об этом (увольнении Коми — ред.) столько пишут в новостях», — сказал Макмастер, слова которого цитирует телеканал «Эй-би-си».

Напомним, накануне Лавров опроверг сообщения СМИ о якобы обсуждении отставки Джеймса Коми с поста главы ФБР на встрече министра с президентом США Дональдом Трампом.