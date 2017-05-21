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Политика
Трампа беспокоит гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке

Трампа беспокоит гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке

18:50  21 Мая 2017
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Трампа беспокоит гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке

Эр-Рияд, 21 мая. Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа беспокоит разрастание гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

По мнению американского политика, террор сдерживает развитие региона. 

«Мы будем укреплять существующие союзы и создавать новые, продвигая безопасность и стабильность на Ближнем Востоке», — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует сформировать на Ближнем Востоке коалицию по борьбе с экстремизмом.

Алексей Громов
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