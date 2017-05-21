Трампа беспокоит гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке
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Эр-Рияд, 21 мая. Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа беспокоит разрастание гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.
По мнению американского политика, террор сдерживает развитие региона.
«Мы будем укреплять существующие союзы и создавать новые, продвигая безопасность и стабильность на Ближнем Востоке», — подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует сформировать на Ближнем Востоке коалицию по борьбе с экстремизмом.
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