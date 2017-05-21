Грязное лицо США: почему Трамп может проигнорировать просьбу о помиловании летчика Ярошенко

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Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В эфире одного из российских телеканалов Москалькова заявила, что написала на имя главы белого дома письмо с просьбой о помиловании Ярошенко.

Напомним, что сотрудники Агентства национальной безопасности (АНБ) США арестовали Ярошенко в мае 2010 года в Монровияи — столице Либерии — по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. После ареста Ярошенко передали в руки сотрудников Управления по борьбе с распространением наркотиков США на основании выданного американским судом ордера. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы за якобы приступный сговор с целью контрабанды крупной партии наркотических средств, часть которой предназначалась для реализации в Америке.

Российская сторона считает арест Ярошенко незаконным и обвиняет спецслужбы Соединенных Штатов в тайном вывозе российского гражданина на территорию Северной Америки.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с корреспондентом ФАН констатировал, что даже если и сообщение дойдет до адресата, Трамп его проигнорирует.

«На мой взгляд, и дело Ярошенко, и дело Виктора Бута, — исключительно политизированные. Со стороны нашего государства уже неоднократно поступали сигналы в отношении американской элиты по поводу необоснованности того заключения, которое отбывают наши граждане. Учитывая, что коммуникационный канал между нашими государствами пусть и сложно, но восстанавливается, возможно, сигнал будет услышан. Но Дональд Трамп находится в очень сложном положении. В первую очередь оно связано с неустойчивостью Трампа внутри американской политической элиты и истеблишмента. В данном случае неустойчивость его положения продиктована предполагаемой связью его предвыборного штаба с Россией и предполагаемым влиянием российских хакеров на исход президентских выборов, — комментирует для ФАН Никита Данюк. — В США сейчас любой шаг навстречу России будет восприниматься американской политической элитой как новый виток кампании по дискредитации Дональда Трампа на посту президента. Даже если сообщение российского омбудсмена будет услышано, Трамп, как человек прагматичный, не будет его рассматривать и пытаться повлиять на ситуацию, поскольку это очень сильно может отразиться на его позиции. Разумеется, наше обращение - правильный ход, но не очень своевременный. Президент США предпочтет отмолчаться, поскольку любая тема, связанная с Россией, уменьшает его президентские очки, делая его еще более слабым в глазах американцев».

Эксперт уверен, что российской стороне не стоит отчаиваться и продолжать пытаться довести до США с помощью общественности, государственных институтов, что данная ситуация неприемлема.

«Я напомню, что у нас есть аналогичная ситуация с Виктором Бутом. Там разные предыстории, но мы точно также считаем приговор необоснованным. Не было никаких доказательств продажи оружия, — напоминает Данюк. — Печально, что США до сих пор действуют в обход действующих международных норм, социальных норм, задерживая иностранных граждан, экстрадируя их на территорию США, где они предстают перед судом и получают политические сроки. Бороться за наших людей нужно».

Если месседж омбудсмена Москальковой все же дойдет до адресата в Белом доме, США вполне могут предложить России сделку в обмен на бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Однако, как считает собеседник ФАН, Россия никогда не пойдет на такой обмен.

«Это дискредитирует нас. Поступок Сноудена по-разному воспринимается в Соединенных Штатах: кто-то считает его предателем, а кто-то — героем нашего времени, — констатирует собеседник ФАН. — Но после того как Россия официально предоставила человеку, который раскрыл коварные планы АНБ и других американских спецслужб, убежище, мы не можем обменять его — мы потеряем лицо. Россия никогда не пойдет на такую подлую сделку. Нужно будет искать другие варианты, если они возможны».