«Ювентус» в шестой раз подряд победил в чемпионате Италии

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Турин, 21 мая. Футбольный клуб «Ювентус» забил три безответных гола в ворота «Кротоне» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии и досрочно стал победителем турнира.

Авторами голов стали нападающие Марио Манджукич и Пауло Дибала, а на 83-й минуте точку в матче поставил защитник Алекс Сандро.

Ближайший преследователь дружины Массимилиано Аллегри «Рома» имеет всего 84 очка. В активе «Ювентуса» 88 очков, а «Рома» до конца чемпионата может набрать максимум три очка.

Для Джанлуиджи Буффона и Ко победа в чемпионате Италии стала шестой подряд.

Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» пробился в финал Лиги чемпионов, в котором сразится с мадридским «Реалом». Финал состоится 3 июня.