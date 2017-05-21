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Спорт
«Ювентус» в шестой раз подряд победил в чемпионате Италии

«Ювентус» в шестой раз подряд победил в чемпионате Италии

18:24  21 Мая 2017
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«Ювентус» в шестой раз подряд победил в чемпионате Италии

Турин, 21 мая. Футбольный клуб «Ювентус» забил три безответных гола в ворота «Кротоне» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии и досрочно стал победителем турнира.

Авторами голов стали нападающие Марио Манджукич и Пауло Дибала, а на 83-й минуте точку в матче поставил защитник Алекс Сандро.

Ближайший преследователь дружины Массимилиано Аллегри «Рома» имеет всего 84 очка. В активе «Ювентуса» 88 очков, а «Рома» до конца чемпионата может набрать максимум три очка.

Для Джанлуиджи Буффона и Ко победа в чемпионате Италии стала шестой подряд.

Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» пробился в финал Лиги чемпионов, в котором сразится с мадридским «Реалом». Финал состоится 3 июня. 

 

#ювентус
Дана Балан
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