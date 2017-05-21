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Сирия, 21 мая. Войска САА освободили два населенных пункта на востоке провинции Алеппо от оккупации ИГ**. В военном лагере боевиков «Ахрар аш-Шам» к востоку от Идлиба произошел крупный теракт. Отряды SDF**** захватили новые территории к северо-западу от города Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с исламистами вблизи населенного пункта Аль-Ашари в Восточной Гуте; освободила от ИГИЛ* поселки Аль-Самаджилия и Казият к югу от базы «Аль-Джирах» в Алеппо; отразила серию атак ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора, причинив группировке численный урон.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло 12 боевиков, ликвидированных иракскими военными в районе Старого моста в западной части Мосула.

Курды: зачистили от ИГИЛ населенные пункты Таль Малла и Сальхабия Аль-Шаркия к северо-западу от Ракки, ведут бои вблизи близлежащей деревни Сальхабия Аль-Гарбия.

«Ахрар аш-Шам»: понесла серьезные потери в живой силе (как минимум 20 боевиков убитыми) в результате атаки смертников, предположительно — из ИГИЛ, в военном лагере в городе Таль Тукан на востоке провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла двух бойцов, подорвавшихся на заложенном ИГ СВУ на дороге между городами Даэль и Тафас в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Согласно информации Местных координационных комитетов Сирии, связанных с командованием исламистских группировок, в районе населенного пункта Аль-Ашари, расположенного в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, вспыхнули бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками. Сведений о ходе противостояния и возможных потерях в рядах каждой из сторон пока не поступало. Ранее сообщалось о столкновениях между подразделениями САА и отрядами формирования «Джейш Аль-Ислам»***** в юго-западных окрестностях города Дума, также находящегося в этом районе. На территории оазиса действует режим тишины, который, однако, регулярно нарушается провокационными обстрелами со стороны радикалов или внутренними вооруженными конфликтами оппозиционных сил. В связи с этим сирийским военным нередко приходится открывать ответный огонь по исламистам.

Провинция Алеппо

Подразделения правительственной армии при помощи сил Национальной обороны (NDF)****** выбили отряды ИГИЛ с территории населенных пунктов Аль-Самаджилия и Казият, расположенных на юге от базы САА «Аль-Джирах справа от магистрали, соединяющей Алеппо и Ракку. Сведения об этом появились на странице NDF в Twitter (@NatDefFor). Подробности противостояния между ИГ и САА в настоящий момент устанавливаются. Напомним, сегодня утром правительственные силы взяли под контроль район вокруг ферм Салиса. Таким образом, наступление в направлении города Маскана, следующего крупного форпоста боевиков, продолжается. Несмотря на многочисленные попытки контратак, силам «Исламского государства» не удается перехватить инициативу.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственным войскам удалось отразить сразу несколько атак отрядов «Исламского государства» в западных и восточных окрестностях Дейр эз-Зора. Как передает новостной центр Al Masdar News, нападения боевиков были отбиты военнослужащими САА довольно быстро, при этом силы ИГ потеряли несколько боевиков ранеными и убитыми. Подразделения армии САР под прикрытием артиллерии и ракет выдвинулись в ответное наступление. Столкновения пока продолжаются. Террористы ИГИЛ заметно активизировались, рассчитывая как можно скорее выбить сирийские войска из города. Командование террористической организации планирует разместить в Дейр эз-Зоре отряды, которые сейчас покидают Ракку и Мосул. Все они будут брошены на защиту последнего крупного форпоста ИГ, когда к городу приблизятся штурмовые отряды правительственных или оппозиционных сил.

Провинция Даръа

Военный пикап Сирийской свободной армии (ССА), двигавшийся по дороге между городами Даэль и Тафас к северо-западу от Даръа, подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном, как предполагается, боевиками террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Как сообщает информационный источник Step News Agency, в результате взрыва погибли двое бойцов ССА.

Отряды «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшие на верность «Исламскому государству» и действующие в Даръа в его интересах, занимают территории на юго-западе провинции, ранее находившиеся под контролем «свободной армии». Союзные ИГИЛ силы рассчитывают закрепиться в этом регионе, регулярно совершая нападения на блокпосты вооруженной оппозиции, оккупировавшей больше 60% от всех территорий Даръа.

Провинция Идлиб

Два смертника проникли в регион, подконтрольный вооруженным оппозиционным формированиям. Террористы вошли в военный лагерь группировки «Ахрар аш-Шам», на территории которого около 200 новоприбывших боевиков проходят обучение, в городе Таль Тукан на востоке провинции Идлиб. Смертники активировали на себе взрывные устройства, в результате чего были убиты как минимум 20 членов «Ахрар аш-Шам», еще несколько десятков получили ранения, передает ливанский портал Al Masdar News. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт, однако командование «Ахрар аш-Шам» считает, что атака смертников была организована «Исламским государством»*. По данным оппозиционных сил, на территории провинции Идлиб действуют десятки спящих ячеек ИГ, которые время от времени проводят операции в тылу противника.

Провинция Ракка

По данным Syrian Civil War Map, отряды Сирийской демократической армии (SDF) отбили у боевиков ИГИЛ еще несколько поселков в окрестностях Ракки. На этот раз под контроль курдов перешли населенные пункты Таль Малла и Сальхабия Аль-Шаркия, находящиеся к северо-западу от административного центра. Бои в этом районе, тем не менее, продолжаются до сих пор: в данный момент бойцы демократических сил приближаются к соседнему поселению Сальхабия Аль-Гарбия, который пока занимают террористы. Напомним, утром курдские формирования захватили еще две деревни в восточном направлении от столицы провинции. Таким образом, силы SDF при помощи ВВС антитеррористической коалиции продолжают развивать преимущество, все плотнее окружая Ракку сразу с трех сторон. Этот город пока по-прежнему считается «столицей» «Исламского государства», хотя ранее появлялись сообщения о том, что крупнейшие представители так называемой «администрации» ИГ бежали в Дейр эз-Зор.

Кроме того, курдский источник в соцсети Twitter (@ThomasOz_) сообщает о том, что бойцами демократической армии был обнаружен туннель террористов ИГ, ведущий в Ракку. Боевики обычно используют подземные ходы в военных целях: в частности, для неожиданного выхода в тыл противника и быстрой переброски боеприпасов и провианта.

Ирак

Как передает новостной портал Iraqi News, не меньше 12 террористов «Исламского государства», пытавшихся прорваться в район Старого моста в западной части Мосула, были ликвидированы иракскими военнослужащими. Группа боевиков, бежавшая из освобожденной части квартала Тамуз 17, очевидно пыталось добраться до своих союзников, продолжающих оказывать сопротивление в старой части города. Этот район непроходим для военной техники армии Ирака, также здесь достаточно сложно вести бои из-за слишком узких улиц. Почти вся остальная часть Западного Мосула уже освобождена. Напомним, восточные районы города были полностью зачищены от ИГИЛ к концу января текущего года.

* Организация запрещена на территории РФ.