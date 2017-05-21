Литовские ученые создали программу контроля человеческих эмоций

В закладки

Скопировать

Вильнюс, 21 мая. Научные сотрудники из Литвы разработали программу контроля за эмоциями человека, благодаря которой можно взять себя в руки и успокоиться.

На протяжении последнего времени люди испытывают множество проблем с психологическим здоровьем, которые способны негативно отразиться на физиологии и рабочем процессе.

Совсем недавно литовские специалисты создали уникальную программу контроля за эмоциями человека, которая уже получила название «Помощь себе». Программа включает в себя пять разделов, где расположены практические опции, с помощью которых можно отдохнуть, расслабиться и взять себя в руки.

Помимо этого, в приложении есть специальная опция контроля психологически-эмоционального состояния человека.

Приложение также содержит адреса центров психологической помощи, которые расположены вблизи от пользователя. По словам литовских программистов, они в полной мере довольны своей работой, которая в будущем поможет людям.