Лондон поставил условие для продолжения переговоров с ЕС по Brexit

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Лондон, 21 мая. Лондон уйдет с переговоров с Евросоюзом по выходу страны из ЕС, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 млрд евро. Об этом заявил в воскресенье британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Его слова процитировало издание Sunday Times.

По мнению министра, если государства союза хотят прогресса в переговорах, то ЕС следует умерить аппетиты.

«Нам следует не просто выглядеть так, будто мы можем уйти, мы должны быть способны уйти, — пригрозил Дэвис в интервью журналистам. — В сложившихся обстоятельствах, если это будет необходимо, мы в состоянии сделать это».

Премьер также заверил, что готов покинуть первую встречу с главным переговорщиком от Евросоюза по «брекситу» Мишелем Барнье.

Напомним, Брюссель и Лондон сядут за стол переговоров по Brexit через три недели, 9 июня, на следующий день после досрочных парламентских выборов в Великобритании.