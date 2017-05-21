Трамп хочет создать на Ближнем Востоке коалицию по искоренению терроризма

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Эр-Рияд, 21 мая. Американская сторона надеется сформировать на Ближнем Востоке коалицию для полного искоренения экстремизма. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Мы стремимся к созданию коалиции народов, разделяющих единую цель — искоренить терроризм», — цитирует слова американского политика RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп планирует провести пресс-конференцию по вопросам борьбы с боевиками так называемого «Исламского государства*» (деятельность организации запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.