Главные новости 21 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 21 мая.

Группе российских и турецких экспертов удалось установить личность офицера XIX века, скелет которого был обнаружен во время строительства дома в Ардагане. Стало известно, кому принадлежал найденный на стройке в Турции скелет в военной форме.

Британские ученые выяснили наиболее эффективный и простой способ довести женщину до оргазма. Ученые нашли наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма.

Неизвестные расклеили листовки с угрозами в адрес высокопоставленных украинских «предателей», поддержавших присоединение Крыма к России. Неизвестные угрожают «предателям», поддержавшим присоединение Крыма к РФ.

Ученые выяснили, что просмотр фильмов с интимным содержанием может быть опасным для здоровья мужчин. Ученые заявили об опасности «кино для взрослых» для здоровья мужчин.

Украинская служба Euronews останавливает свою работу. Об этом сообщили представители службы на официальной странице телеканала в социальной сети Facebook. Европейский телеканал Euronews прекратил вещание на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз может продлить антироссийские санкции, если не будут выполняться минские соглашения. Порошенко: ЕС может продлить санкции против России.

В социальных сетях набирает популярность новая оптическая иллюзия. Пользователи Интернета пытаются разобраться, что изображено на картинке: стена или река. Новая оптическая иллюзия озадачила соцсети.

Петр Порошенко заочно ответил на возмущенный спич Ксении Собчак по поводу запрета на Украине «ВКонтакте». Тем временем саму Собчак полощут в соцсетях. Заочная перепалка Порошенко и Собчак о соцсетях, или Скандал в либеральном семействе.

Уфолог из маленького городка в штате Нью-Джерси за прошедший месяц сделал больше сотни видеозаписей полетов НЛО. Уфолог сделал больше сотни видеозаписей полетов НЛО.

Мокрый снег ожидается в столице в последние выходные мая, предупреждают синоптики. В лето через зиму: снег выпадет в Москве в последние выходные мая.