Тиллерсон рассказал о тревогах Вашингтона из-за ракетных пусков КНДР
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Вашингтон, 21 мая. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил об обеспокоенности, которую вызвал у Вашингтона новый ракетный пуск Северной Кореи.
«Продолжающиеся испытания разочаровывают, тревожат и мы просим, чтобы они (КНДР) —прекратили их», — сказал он в интервью Fox News Sunday.
Госсекретарь также сообщил, что США после очередного запуска баллистического снаряда продолжат экономическое и дипломатическое давление в отношении Пхеньяна, уточняет Reuters.
Кроме того, Тиллерсон не исключил, что действия КНДР связаны с началом оказания давления со стороны Вашингтона, и власти Северной Кореи чувствуют его.
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