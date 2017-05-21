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Политика
Тиллерсон рассказал о тревогах Вашингтона из-за ракетных пусков КНДР

Тиллерсон рассказал о тревогах Вашингтона из-за ракетных пусков КНДР

17:58  21 Мая 2017
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Тиллерсон рассказал о тревогах Вашингтона из-за ракетных пусков КНДР

Вашингтон, 21 мая. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил об обеспокоенности, которую вызвал у Вашингтона новый ракетный пуск Северной Кореи. 

«Продолжающиеся испытания разочаровывают, тревожат и мы просим, чтобы они (КНДР) —прекратили их», — сказал он в интервью Fox News Sunday.

Госсекретарь также сообщил, что США после очередного запуска баллистического снаряда продолжат экономическое и дипломатическое давление в отношении Пхеньяна, уточняет Reuters.

Кроме того, Тиллерсон не исключил, что действия КНДР связаны с началом оказания давления со стороны Вашингтона, и власти Северной Кореи чувствуют его. 
 

#тиллерсон
Ярослава Замысловатова
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