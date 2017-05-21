Тренер погиб, подавившись шашлыком на пикнике в московском парке

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Москва, 21 мая. Трагедией закончился пикник в московском парке «Останкино»: мужчина скончался, подавившись шашлыком. Как стало известно, инцидент произошел днем 20 мая в мангальной зоне парка.

По предварительным данным. мужчина, работающий фитнес-инструктором, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проглотил кусок мяса, после чего начал задыхаться. Оперативно прибывшие на место ЧП медики не смогли ему помочь.

Как сообщают источники телеканала «360», на пикник погибшего пригласил один из подопечных.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что двухлетний ребенок, пожилая женщина и молодой человек 17-ти лет погибли от отравления угарным газом в жилом доме в Челябинске.