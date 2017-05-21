Двуличие Евросоюза вызвало ярость Эрдогана

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Анкара, 21 мая. Турецкая сторона не собирается терпеть двуличность Евросоюза. Об этом жестко заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Либо ЕС выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует барьеры на переговорах по вступлению страны в Евросоюз, либо каждый пойдет своим путем», — подчеркнул турецкий политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.