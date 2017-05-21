Сирия сегодня: помощь для Алеппо и Латакии, зачистка квартала Аль-Ваэр в Хомсе, мухлеж Пентагона

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Сирия сегодня, 21 мая. Пять тонн гуманитарки получили полторы тысячи жителей Алеппо, Латакии и Эль-Кунейтры от российских военных; Пентагон мухлюет с бюджетными деньгами ради подкармливания сирийской вооруженной оппозиции; последние группы боевиков и членов их семей покидают квартал Аль-Ваэр в Хомсе.

Пять тонн гуманитарки для Алеппо, Латакии и Кунейтры

Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных операций в Сирии, в ходе которых более полутора тысяч жители провинций Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра получили пять тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Минобороны России. Операции проводились под эгидой Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Так, в течение минувших суток жителям провинции Алеппо было доставлено 1,7 тонны продовольствия, жители провинции Латакия получили две тонны продуктовых наборов и постельных принадлежностей, а в провинцию Эль-Кунейтра российские военные отправили 1,3 тонны продуктовых наборов.

«Общий вес гуманитарного груза — пять тонн», — уточнили в российском военном ведомстве, добавив, что за сутки гумпомощь была оказана 1547 мирным жителям Сирии.

Пентагон мухлюет с бюджетом ради помощи боевикам в Сирии

Газета Washington Post разоблачила финансовую аферу Пентагона, при помощи которой американские военные оказывали финансовую помощь боевикам так называемой вооруженной сирийской оппозиции, которую официальный Дамаск причисляет к террористам.

Как сообщили источники WP, чиновники Пентагона завышали смету на покупку топлива для американских военных, а «сэкономленные» таким способом деньги тратили на подкормку и военную подготовку сирийской вооруженной оппозиции, а также на операцию в Афганистане. Издание ссылается на документы, оказавшееся в его распоряжении.

Так, по данным, полученным из этих документов, с 2015 года из средств, полученных Пентагоном на топливо, благодаря завышению смет, на подготовку боевиков сирийской оппозиции было затрачено 80 миллионов «неучтенных» долларов, а на некие «непредвиденные» расходы в Афганистане — 1,4 миллиарда долларов. Были и другие подозрительные статьи расхода, которые заставляют подозревать чиновников Пентагона в финансовой нечистоплотности, сообщает издание.

Пентагон признал, что в период с 2010 по 2016 год он действительно получил 5,6 миллиардов долларов на закупку топлива, но потратил на это значительно меньше средств. В свое оправдание американские военные чиновники утверждают, что не стремились намеренно завысить свои потребности, а просто не учли, что в связи с колебаниями цен на нефть в США произошло значительное падение цен на энергоносители.

Боевики покидают Хомс

Последняя колонна с боевиками и членами их семей должна покинуть квартал Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс в течение ближайших часов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Сирии.

Как сообщил журналистам губернатор провинции Хомс Талал Барази, после ухода последней колонны боевиков город Хомс, столица одноименной провинции, будет полностью освобожден от террористов и перейдет под контроль правительственных сил.

Как рассказал губернатор провинции, вывод оставшихся в Хомсе боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваэр началась в воскресенье утром. Было сформировано две группы, одна из которых будет направлена в Идлиб, вторая — в Джараблус. В воскресенье Хомс должны покинуть около 700 боевиков с семьями, всего около двух с половиной тысяч человек.

«Операция большая, поэтому требует времени и координации. Но в любом случае завтра квартал Аль-Ваэр будет полностью освобожден», — подчеркнул Барази.

Как сообщает источник ФАН в Сирии, процесс вывода боевиков из Хомса проходит под контролем российской военной полиции, МВД Сирии, а также представителей Красного полумесяца.

За предыдущие этапы вывода боевиков из провинции Хомс квартал Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек — около трех с половиной тысяч участников вооруженных формирований, а также члены их семей. После полной зачистки района Аль-Ваэр от боевиков Хомс станет еще одним городом, полностью контролируемым правительственными силами Сирийской арабской армии.