Ребенок, молодой человек и пенсионерка насмерть отравились газом в Челябинске

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Челябинск, 21 мая. Двухлетний ребенок, пожилая женщина и молодой человек 17-ти лет погибли от отравления угарным газом в жилом доме в Челябинске. ЧП по предварительным данным произошло из-за забитой вентиляции, сообщили в областном СУ СК РФ.

Трагедия произошла в одном из жилых домов Металлургического района областного центра. «В квартире, расположенной на первом этаже жилого дома обнаружены тела двух- летнего мальчика и 17-летнего молодого человека. Также, в квартире, расположенной на этаж выше, обнаружено тело 79-летней женщины», — уточнили в ведомстве.

По версии следователей, причиной гибели людей стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, которое произошло из-за засоренной вентиляции. По данному факту возбуждено дело о "выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех лиц".

