Воробьев подсчитал количество дорожных ям в Подмосковье

В закладки

Скопировать

Москва, 21 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что порядка двухсот тысяч ям и пробоин необходимо залатать на дорогах в Подмосковье.

По его словам, на сегодняшний день в регионе примерно 200 тыс. ям, о которых известно.

«Мы знаем, где конкретно и что мы будем асфальтировать и ликвидировать», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что обнаружить ямы помогает плодотворная работа контроля.

Губернатор Подмосковья уточнил, что почти треть дорожных ям выявляется с помощью снимков, присланных жителями на интернет-портал «Добродел». Жители помогают зафиксировать и локализовать ямы в трех случаях из десяти.