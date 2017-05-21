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Общество
Воробьев подсчитал количество дорожных ям в Подмосковье

Воробьев подсчитал количество дорожных ям в Подмосковье

17:42  21 Мая 2017
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Воробьев подсчитал количество дорожных ям в Подмосковье

Москва, 21 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что порядка двухсот тысяч ям и пробоин необходимо залатать на дорогах в Подмосковье.

По его словам, на сегодняшний день в регионе примерно 200 тыс. ям, о которых известно.

«Мы знаем, где конкретно и что мы будем асфальтировать и ликвидировать», — сообщил Воробьев. 

Он отметил, что обнаружить ямы помогает плодотворная работа контроля.

Губернатор Подмосковья уточнил, что почти треть дорожных ям выявляется с помощью снимков, присланных жителями на интернет-портал «Добродел». Жители помогают зафиксировать и локализовать ямы в трех случаях из десяти.

#подмосковье #дороги #воробьев #ямы
Дана Балан
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