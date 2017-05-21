Из Китая отзывают 577 тысяч автомобилей Volkswagen с дефектом

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Пекин, 21 мая. Почти 600 тыс. автомобилей Volkswagen отзывают в Китае из-за проблем с осветительными приборами. По данным Госуправления КНР по контролю качества, приборы могут переставать работать при перепадах температур, а также вибрации кузова.

Как уточняет местное агентство «Синьхуа», всего совместное предприятие FAW-Volkswagen объявило об отзыве 577 тыс. 590 автомобилей. Уточняется, что решение об этом распространиться на 410 тыс. машин модели Golf A6, произведенных с сентября 2009 по май 2014 года, а также почти 160 тыс. машин модели Sagitar, собранных на совместном предприятии с июля 2010 по март 2012 года.

Отзыв начался с 17 мая. Владельцев машин заверили, что производитель устранит все технические проблемы.

