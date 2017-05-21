«Для вас роют могилы»: в ДНР рассказали бойцам ВСУ, что готовит им штаб АТО

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Донецк, 21 мая. Заместитель командующего оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин обратился к военным Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в связи с постоянными обстрелами территорий народных республик Донбасса.

Так, замком назвал ложными ожидания солдат ВСУ о том, что за выполнение преступных приказов украинского военного командования и гибель мирных граждан ДНР их поощрят и наградят. По словам Басурина, «тыловики АТО» (антитеррористическая операция) активно готовят для украинских военных места захоронений на кладбище в городе Краматорск.

«В настоящее время, по сообщениям, полученных от местных жителей, подготовлено более 150 могил, и копка продолжается», — отметил замкомандующего.

Напомним, ранее спецслужбы Луганской народной республики сообщили о прибытии в район линии соприкосновения в Донбассе наемников из Грузии, которые выступают на стороне киевских военных. Также стало известно, что в зоне АТО пьяный военный ВСУ расстрелял из автомата трех сослуживцев.