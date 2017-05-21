Дочь Трампа оценила прогресс в борьбе за права женщин в Саудовской Аравии
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Эр-Рияд, 21 мая. Дочь президента Соединенных Штатов Америки Иванка Трамп положительно оценила прогресс в сфере борьбы за права женщин на территории Саудовской Аравии.
«Истории о саудовских женщинах, таких как вы, ведущих общество к переменам, вдохновляют меня и заставляют поверить в возможность расширения прав женщин на глобальном уровне», — подчеркнула она в рамках визита в Эр-Рияд.
Напомним, ранее стало известно о том, что Иванка Трамп отказалась покрывать голову во время визита в Саудовскую Аравию.
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