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Багдад, 21 мая. Радикалы экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) проводили жестокие эксперименты на людях при создании нового химического оружия. Об этом пишет издание Times.

По данным издания, военные Ирака нашли в освобожденном от боевиков ИГ* Университете Мосула документы, из которых следует, что боевики ставили опыты на людях, применяя сернистый таллий и соединения на основе никотина.

Боевики называют химикаты «идеальным смертельным ядом», потому что их практически невозможно зафиксировать при анализе, а действовать они начинают не моментально.

Согласно материалам документа, в ходе одного такого опыта крупный мужчина, вес которого составлял почти 100 килограмм, прожил всего 10 дней после употребления пищи и воды с отравляющими примесями.

* Организация запрещена на территории РФ.