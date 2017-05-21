Гонщик протаранил ограждение на ралли в Сочи, пострадал ребенок

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Сочи, 21 мая. Несовершеннолетняя девочка пострадала во время чемпионата Краснодарского края по шоссейным гонкам в Сочи. Один из гонщиков не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение, где стоял ребенок.

Информацию о ЧП на ралли сообщил источник в экстренных службах региона. На место происшествия на дороге на гору Большой Ахун незамедлительно прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшая девочка получила ушибы и ссадины, однако не была госпитализирона, уточнил собеседник агентства «Интерфакс».

Гонщик в результате инцидента не пострадал.



