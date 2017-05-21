Сирия: мощные взрывы прогремели у штаба «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб

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Дамаск, 21 мая. Два мощных взрыва прогремели в деревне Тель Тоукан, расположенной в сирийской провинции Идлиб. По информации портала «Новости Сирии», в настоящее время уточняется число пострадавших и погибших.

Согласно приведенным данным, заминированный автомобиль взорвался у здания, где расположен штаб оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам». Через какое-то время прогремел еще один взрыв. На место для помощи раненым прибыли местные жители и оперативные службы. В результате взрывов есть жертвы и раненые как среди сторонников движения, так и местных жителей, передает Life.

Напомним, ранее стало известно, что правительственная армия Сирия отбила неожиданную атаку террористов запрещенной в России группировки «Тахрир Аш-Шам».