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Спорт
ЦСКА пробил серебром чемпионата России дорогу в ЛЧ

ЦСКА пробил серебром чемпионата России дорогу в ЛЧ

17:05  21 Мая 2017
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ЦСКА пробил серебром чемпионата России дорогу в ЛЧ

Москва, 21 мая. Московский ЦСКА разгромил махачкалинский «Анжи», завоевав в очередной раз путевку в Лигу чемпионов.

В матче заключительного тура РФПЛ московский ЦСКА без проблем обыграл махачкалинский «Анжи» и завоевал путевку в престижнейший европейский турнир — Лигу чемпионов. В первом тайме армейцы забили три гола: распечатал ворота «Анжи» защитник Сергей Игнашевич, а бразильский нападающий Витиньо оформил дубль.

На старте второго тайма нападающий ЦСКА Федор Чалов принес в копилку команды еще один гол, увеличив преимущество армейцев до 4 мячей. 

Таким образом, вторую заветную путевку в Лигу чемпионов вновь заполучили армейцы.

ЦСКА выиграл серебряные награды чемпионата России в 11-й раз.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые забили два безответных гола в ворота «Локомотива». 

 

#футбол #цска #анжи
Дана Балан
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