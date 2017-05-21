ЦСКА пробил серебром чемпионата России дорогу в ЛЧ

В закладки

Скопировать

Москва, 21 мая. Московский ЦСКА разгромил махачкалинский «Анжи», завоевав в очередной раз путевку в Лигу чемпионов.

В матче заключительного тура РФПЛ московский ЦСКА без проблем обыграл махачкалинский «Анжи» и завоевал путевку в престижнейший европейский турнир — Лигу чемпионов. В первом тайме армейцы забили три гола: распечатал ворота «Анжи» защитник Сергей Игнашевич, а бразильский нападающий Витиньо оформил дубль.

На старте второго тайма нападающий ЦСКА Федор Чалов принес в копилку команды еще один гол, увеличив преимущество армейцев до 4 мячей.

Таким образом, вторую заветную путевку в Лигу чемпионов вновь заполучили армейцы.

ЦСКА выиграл серебряные награды чемпионата России в 11-й раз.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые забили два безответных гола в ворота «Локомотива».