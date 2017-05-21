Итальянцы сделали чехол на смартфон, способный заваривать кофе

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Рим, 21 мая. В Италии разработали уникальный чехол на смартфон, способный приготовить три вида кофе. Создатели чехла Mokase утверждают, что 25 мл напитка аксессуар способен заварить всего за 5-8 секунд. Обладатели новинки получат в комплекте еще маленькую складную чашку. Кофе в емкость можно будет наливать через специальную трубочку, сделанную из сплава алюминия и кремния.

Для того, что чехол сварил кофе, необходимо также купить специальную «кофейную пластину». После того, как она будет вставлена в гаджет, ее необходимо активировать с помощью приложения, запускающее процесс нагревания жидкости в стаканчике.

Разработчики подчеркивают, что готовить кофе чехол может без угрозы поломки смартфона, который превращается в кипятильник и турку одновременно.



