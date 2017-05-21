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Политика
Путин получил благодарность от президента Республики Сербской за поддержку

Путин получил благодарность от президента Республики Сербской за поддержку

18:00  21 Мая 2017
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Путин получил благодарность от президента Республики Сербской за поддержку

Баня-Лука, 21 мая. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик поблагодарил главу России Владимира Путина за то, что Москва видит в Баня-Луке партнера.

«Уважаю великую Россию, президента Путина и его интерес к происходящим здесь событиям при том, что это никогда не приносило дестабилизацию», — подчеркнул политик.

Милорад Додик также раскритиковал Соединенные Штаты Америки, которые пытались навязывать свою волю Боснии.

Напомним, ранее стало известно о том, что Босния и Герцеговина планирует вступить в Европейский союз.

#путин #додик
Алексей Громов
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