Пхеньян без тормозов: как заставить Северную Корею отказаться от ракетно-ядерных испытаний

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Запущенная Северной Кореей ракета пролетела порядка 500 километров, что снова вызвало обеспокоенность среди мировой общественности. В России назвали очередное испытание КНДР неопасным для страны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

О том, что Северная Корея запустила ракету или снаряд неизвестной модификации из района Пукчхан, расположенного в провинции Пхенан-Намдо, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных. По данным агентства, это могла быть баллистическая ракета, дальность которой составила 500 км. Южнокорейские военные добавили, что ракета приземлилась вблизи восточного побережья Северной Кореи в Японском море. Правительства Японии и Южной Кореи сообщили об экстренном созыве заседаний национальных Совбезов.

Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга уверен, что поведение правительства КНДР является нарушением резолюций ООН и представляет опасность для воздушных и морских судов. Кроме того, «провокации КНДР», как считает Суга, неприемлемы, и Япония «заявляет КНДР решительный протест».

Согласно заявлению премьер-министра «Страны восходящего солнца» Синдзо Абэ, Япония, Россия, Китай и Южная Корея должны объединиться и ответить на действия КНДР. По его мнению, хорошей площадкой для обсуждения действий Северной Кореи может стать саммит G7. Абэ подчеркнул, что второй за неделю пуск ракеты — это открытый вызов всему международному сообществу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала пуск ракеты, который, был «квалифицирован как не представляющий угрозу» для РФ.

Политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи — это реальная угроза как минимум региональной безопасности для всей юго-восточной Азии, как максимум — глобальная проблема.

«Идет подрыв режима нераспространения ядерного оружия, подрывается политика контроля за распространением ракетных технологий, и тот факт, что КНДР активно торгует своей ракетной продукцией, никак не ограничивая получателей этого опасного оружия, — это серьезная глобальная угроза, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Санкции против КНДР вводятся давно. Их цель — вовсе не задушить эту маленькую гордую республику, а поставить ракетно-ядерную программу под контроль. Понятно, что ограничения не приводят к позитивным результатам и, скорее всего, не приведут, с учетом характера действующего в Северной Кореи режима».

По мнению собеседника ФАН, из этой ситуации существует два выхода.

«Или международная силовая операция, что крайне нежелательный инструмент. Или это какая-то прагматическая сделка: международное сообщество должно сделать предложение КНДР, от которого Ким Чен Ын не сможет отказаться, — считает эксперт. — Следует предложить определенную программу экономической помощи в части создания самодостаточной экономики в республике. Причем программа должна быть долгосрочной. В обмен на это следует потребовать установить контроль ООН над ракетно-ядерной программой. Политику должны сформулировать три великие ядерные державы: Россия, Китай и США, которые способны повлиять на ситуацию, — им нужно сесть за стол переговоров и согласовать программу. Желательно чтобы в переговорах участвовали Япония и Южная Корея, но на стадии, когда будут формулироваться экономические и финансовые подробности. Чем скорее это произойдет, тем лучше будет всем. Скорее всего, на саммите G20, который пройдет в июле в Гамбурге (Германия), на эту тему может состояться разговор в этом «треугольнике» Россия — США — Китай».

Напомним, что Южная Корея и Соединенные Штаты Америки не первый раз выражают обеспокоенность испытаниями, которые вопреки всем резолюциям ООН проводят власти Северной Кореи. На прошлой неделе КНДР вновь провела ракетное испытание, которое, в отличие от четырех предыдущих, закончилось успехом. На данный момент власти Соединенных Штатов призывают Россию, Китай и другие страны региона оказать на КНДР давление, введя новые ограничительные меры против республики, продолжающей вопреки угрозе военного конфликта с США и Южной Кореей, развивать ракетно-ядерную программу.