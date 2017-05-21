Разгневанные фанаты «Спартака» повредили заграждение и пытались сжечь стадион в Туле

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Тула, 21 мая. Болельщики московского «Спартака» устроили пожар на гостевой трибуне во время матча последнего тура российского чемпионата против тульского «Арсенала».

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты столичного клуба подрались друг с другом на гостевом секторе.

В Туле завершается матч 30-го тура, по ходу которого команда Массимо Карреры крупно уступает соперникам (3:0).

Ранее между фанатами возникла потасовка, в результате инцидента решетка стадиона не выдержала напора и рухнула, пострадал один из болельщиков «Спартака», который потерял сознание.