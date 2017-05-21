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Спорт
Разгневанные фанаты «Спартака» повредили заграждение и пытались сжечь стадион в Туле

Разгневанные фанаты «Спартака» повредили заграждение и пытались сжечь стадион в Туле

16:47  21 Мая 2017
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Разгневанные фанаты «Спартака» повредили заграждение и пытались сжечь стадион в Туле

Тула, 21 мая. Болельщики московского «Спартака» устроили пожар на гостевой трибуне во время матча последнего тура российского чемпионата против тульского «Арсенала».

Напомним, ранее сообщалось, что фанаты столичного клуба подрались друг с другом на гостевом секторе. 

В Туле завершается матч 30-го тура, по ходу которого команда Массимо Карреры крупно уступает соперникам (3:0).

Ранее между фанатами возникла потасовка, в результате инцидента решетка стадиона не выдержала напора и рухнула, пострадал один из болельщиков «Спартака», который потерял сознание. 

 

#спартак #фанаты
Дана Балан
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