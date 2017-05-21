Новости ДНР и ЛНР: 400 залпов по Донецку, спасение Мариуполя, пьяные разборки в ВСУ, грузинские наемники под Луганском

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Новости ДНР и ЛНР, 21 мая. Четыреста залпов по Донецку — есть жертвы, разрушены дома; форум по спасения Мариуполя начал действовать; пьяные разборки в ВСУ; грузинские наемники прибыли под Луганск.

Четыреста залпов по Донецку

Более 400 мин и артиллерийских снарядов выпустили вооруженные силы Украины по Донецку и близлежащим населенным пунктам. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, обстрел, в частности, велся с позиций 72 отдельной механизированной бригады ВСУ и 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Украинские военные вели обстрел населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак и Макеевка, а также по Кировскому и Петровскому районам Донецка и территории донецкого аэропорта

«Всего было выпущено 107 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 16 танковых выстрелов и 336 мин различного калибра», — отметил Басурин. По словам спикера минобороны ДНР, в результате обстрелов были повреждены четыре жилых дома в Макеевке. Ранее сообщалось, что в результате украинских обстрелов погиб военнослужащий вооруженных сил ДНР и были ранены двое мирных жителей поселка Трудовские Петровского района Донецка.

Также сообщалось, что украинские силовики за сутки 44 раза нарушили режим тишины, действующий в Донбассе с начала апреля, всего обстрелам подверглись 17 населенных пунктов ДНР. При обстрелах украинские силовики использовали артиллерию, минометы, вооружение танков, БМП и БТР, а также гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

О нарушениях режима перемирия украинскими силовиками сообщают и представители Луганской народной республики.

ДНР спасает Мариуполь

В Донецке создана общественная организация по спасению Мариуполя — города с почти полумиллионным населением, расположенном на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Организация создана в рамках первого форума по спасению Мариуполя, который открылся в конференц-зале гостиничного комплекса «Шахтар Плаза» в центре Донецка.

За резолюцию о создании общественной организации «Форум по спасению Мариуполя» проголосовали несколько десятков участников мероприятия.

«Мы призываем помочь нам всех людей доброй воли, всех, кому не безразлична судьба Мариуполя и многих других населенных пунктов Донбасса», — заявила инициатор проведения форума общественный деятель Ирина Попова, которая призвала жителей других городов Донбасса присоединиться к создаваемому общественному движению.

«Вместе мы сможем изменить уготованную Мариуполю печальную судьбу. Будущее Донбасса в наших руках», — подчеркнула Попова.

Пьяные разборки в ВСУ

Пьянство и наркомания являются одной из главных причин небоевых потерь вооруженных сил Украины. Так, об очередном случае пьяной стрельбы в ВСУ, приведшей к ранениям нескольких украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, стрельбу из автомата открыл пьяный боец 24-й отдельной бригады ВСУ. В результате инцидента три человека получили ранения разной степени тяжести.

«Вечером 19 мая в первом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один военный открыл огонь из автомата по своим товарищам», — сообщил представитель KYH/

По словам Марочко, батальонное начальство побоялось дать делу ход, опасаясь репрессий со стороны командования ВСУ, дело решено спустить на тормозах.

«По данному факту проводится внутреннее расследование. Доклад в вышестоящее командование не прошел», — отметил Марочко, добавив, что Народная милиция ЛНР продолжает получать сведения о крайне низком морально-психологическом состоянии украинских вооруженных сил, действующих в так называемой зоне АТО.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, среди бойцов ВСУ участились случаи мародерства, также не редкость пьяные разборки, случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинских военнослужащих.

Грузинские наемники под Луганском

ВСУ перебросили отряд грузинских наемников в село Валуйское Станично-Луганского района, которое находится на самой линии соприкосновения. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

«Нашей разведкой установлено, что в населенный пункт Валуйское Станично-Луганского района прибыли 30 грузинских наемников», — отметил подполковник, подчеркнув, что наемники прибыли в зону ответственности 14-й бригады ВСУ.

Ранее Марочко заявлял, что в районе Лисичанска инструкторы из США обучают украинских силовиков проведению диверсий и терактов в местах массового скопления людей.