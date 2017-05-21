«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал бронзовые медали чемпионата России

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Москва, 21 мая. В Москве завершились центральные матчи заключительного тура российского чемпионата: петербургский «Зенит» одолел столичный «Локомотив», а ЦСКА разгромили махачкалинский «Анжи».

Команда Мирчи Луческу завоевала бронзовые медали чемпионата России и завоевала путевку в Лигу Европы.

В игре с подопечными Юрия Семина сине-бело-голубые смогли точно пробить в ворота Маринато Гилерме лишь на 33-й минуте. Автором гола стал форвард Александр Кокорин, после которого вратарь «Локо» вступил в дискуссию с арбитром, а последний показал голкиперу «горчичник».

На 83-й минуте сине-бело-голубым удалось удвоить преимущество — отличился капитан команды Данни.