Шурыгина от одиночества напилась бесплатного пива на Венском балу в Москве

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Москва, 21 мая. Диану Шурыгину заметили одиноко пьющей пиво на Венском балу в Москве. Пенный напиток на фуршете разливали бесплатно. Именно ему и отдала предпочтение звезда шоу «Пусть говорят».

Единственным сопровождающим девушки был только оператор. Танцевать Шурыгиной тоже пришлось с бокалом, внимания к ней мужская часть светского мероприятия не проявила, несмотря на все усилия. Как отмечает телеканал Life, на балу Диана появиалась в красном платье с открытыми плечами.

Напомним, Шурыгина прославилась после участия в шоу «Пусть говорят». Она обвинила в изнасиловании молодого человека, с которым была на одной вечеринке. В итоге его отправили за решетку.

