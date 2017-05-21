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DFM анонсировала расширение модельного ряда автомобилей в РФ

DFM анонсировала расширение модельного ряда автомобилей в РФ

21:23  21 Мая 2017
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DFM анонсировала расширение модельного ряда автомобилей в РФ

Москва, 21 мая. Китайская компания Dongfeng Motor в 2017 году планирует расширить на территории Российской Федерации свой модельный ряд. Об этом журналистам сообщили официальные представители «Дунфэн Мотор Рус».

Согласно предварительной информации, в 2017 году в РФ стартуют продажи полноразмерного кроссовера DFM АХ7, а также семиместного кроссовера 580. При этом за первые четыре месяца 2017 года компания реализовала менее 190 автомобилей в РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что в России стартовали продажи юбилейной версии Lada 4х4.

Алексей Громов
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