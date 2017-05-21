Спецборт с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву

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Москва, 21 мая. Спецборт с мощами святителя Николая Чудотворца приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Так, мощи наиболее почитаемого христианского святого, которые находятся в специальном ковчеге под бронированным стеклом, встретило духовенство и рота почетного караула.

В аэропорту, где присутствуют журналисты, собрались верующие московских приходов, чтобы встретить святыню, у некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя.

Ожидается, что в 18.00 по московскому времени святыня прибудет в храм Христа Спасителя во время праздничного вечернего богослужения. Для поклонения всех верующих мощи будут доступны с 22 мая по 12 июля. 22 мая доступ паломников к мощам в Москве будет открыт с 14.00 до 21.00.