Россиянки взяли шесть золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастике

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Будапешт, 21 мая. Сборная РФ одержала победу в неофициальном общем зачете на чемпионате Европы по художественной гимнастике. На европейском первенстве в Будапеште россиянки завоевали шесть золотых медалей. Всего в копилке национальной команды девять наград, среди них еще три серебра.

Турнир проходил с 19 по 21 мая. Наши спортсменки стали лучшими во всех дисциплинах. Так, в командном первенстве победу одержали Александра Солдатова, сестры Дина и Арина Аверины. Дина также взяла высшую награду в упражнениях с обручем и лентой. Кроме того, на ее счету серебряная медаль за упражнения с булавами. Ее сестра Арина выиграла три золота, а Солдатова – серебро в упражнениях с обручем и мячом.

В рамках взрослого ЧЕ в Будапеште прошли и соревнования юниоров. Наша юниорская сборная взяла золото в групповых упражнениях.

