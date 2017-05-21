Стоимость биткоина достигла рекорда, превысив $2 тысячи

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Москва, 21 мая. Курс криптовалюты биткоин пробил новую рекордную отметку — в результате роста, который продолжался на протяжении нескольких дней, стоимость одного биткоина составляет свыше двух тысяч долларов.

Отмечается, что обновленный рекорд составляет 2079 долларов за один биткоин. В настоящее время курс слегка уменьшился, и криптовалюта торгуется на отметке 2062 доллара. В этом месяце фиксируется существенный рост стоимости биткоина, поскольку за прошедшее время криптовалюта выросла в цене на треть.

По словам специалистов, такие грандиозные изменения в стоимости криптовалюты, возможно, имеют политическую подоплеку. Эксперты полагают, что причиной роста может быть выход Великобритании из Евросоюза, а также регулярные скандалы вокруг главы США Дональда Трампа.