Установлена причина смерти российского подполковника, тело которого найдено в Турции

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Анкара, 21 мая. Эксперты из Турции и России смогли установить причину смерти подполковника Карла Ржепецкого, останки которого были обнаружены в турецкой провинции Ардаган.

Как отметили турецкие СМИ, Ржепецкий скончался в результате болезни в 1894 году. Это было установлено благодаря изучению мундира подполковника. Ранее специалисты считали, что мужчина скончался в 1878 году.

Напомним, тело подполковника Карла Ржепецкого было обнаружено на месте строительства нового дома в турецкой провинции Ардаган.