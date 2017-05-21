Раритетный компьютер Apple ушел с молотка в Кельне за €110 тысяч

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Кельн, 21 мая. Персональный компьютер Apple I, который можно назвать одним из первых продуктов американской корпорации Apple, продан за 110 тысяч евро на аукционе в Кельне. Такую информацию приводит аукционный дом Breker.

Имеется в виду модель, разработанная соучредителем Apple Стивом Возняком для личного пользования. Apple I был продемонстрирован впервые в апреле 1976 года в «Клубе самодельных компьютеров» в Пало-Альто. Компьютер можно было приобрести за 666,66 долларов. Из 200 машин, собранных для продажи, в рабочем состоянии остались восемь экземпляров, включая проданный на аукционе в Кельне.

Apple I — первый компьютер, поставлявшийся в виде готового устройства, а не наборов для сборки, хотя он и представлял собой лишь системные платы — без клавиатуры, монитора или блока питания.

Напомним, 18 мая за беспрецедентно рекордные 15 миллионов долларов был продан на аукционе в Женеве бриллиант в виде сердца весом 92 карата.