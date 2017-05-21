Сирия: войска Асада отбили внезапную атаку «Тахрир Аш-Шам» в Эс-Сувейде

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Дамаск, 21 мая. Правительственная армия Сирия отбила неожиданную атаку террористов запрещенной в России группировки «Тахрир Аш-Шам». Боестолкновения на дороге, соединяющей Эс-Сувейду и Даръа, окончились полным провалом джихадистов.

Отпор радикалам дали бойцы 5-ой бронетанковой дивизии при поддержке союзников неподалеку от города Бусра-эш-Шам. По данным военных источников, террористы понесли тяжелые потери.

Ранее стало известно, что войска Башара Асада сумели вернуть под свой контроль ключевой регион в провинции Эс-Сувейда близ границы с Иорданией.