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Глава Минобороны рассказал, как поляки рвутся в новые войска

Глава Минобороны рассказал, как поляки рвутся в новые войска

15:50  21 Мая 2017
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Глава Минобороны рассказал, как поляки рвутся в новые войска
Варшава, 21 мая. Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил о «наплыве» желающих вступить в новые войска территориальной обороны страны. К концу 2019 года их численность, по его словам, должна составить 53 тысячи человек.

Сегодня первые солдаты территориальной обороны Польши приняли военную присягу. Мачаревич, выступая в Белостоке, рассказал, что через два года должно быть сформировано 17 бригад из 53 тыс. военнослужащих.

 «Такой есть план», — сказал министр, заметив, что, скорее всего, проблем с его реализацией не возникнет.  «Об этом говорит наплыв желающих. Отсев небольшой. Как мне докладывают, не более одной десятой желающих отсеивают по состоянию здоровья», — заключил он.

Ярослава Замысловатова
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