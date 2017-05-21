Инопланетяне заинтересовались пожаром на рязанском заводе «Химволокно»

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Рязань, 21 мая. Жители Рязани смогли запечатлеть на фото момент, как за пожаром на одном из предприятий наблюдали гости планеты Земля. Об этом пишет издание Terr News.

Фотография была сделана в прошлом месяце, когда мужчина хотел сфотографировать горящий завод «Химволокно», а в кадр внезапно попал яркий неопознанный объект белой окраски.

О горящем под Рязанью предприятии сообщила пресс-служба Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций. Тогда в ведомстве заявили, что площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.

Местные жители фотографировали пожар, а вместе с дымом и полыхающей территорией в объективы попал большой белый продолговатый объект, который можно увидеть, если тщательно присмотреться.