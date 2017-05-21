Трамп планирует провести пресс-конференцию по вопросам борьбы с ИГИЛ

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Вашингтон, 21 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует провести в ближайшие пару недель пресс-конференцию, посвященную вопросам борьбы с боевиками так называемого «Исламского государства». Об этом американский политик заявил в рамках переговоров с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.

Трамп также поблагодарил Эль-Кувейт за помощь в сфере борьбы с терроризмом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп указал на то, что страны Ближнего Востока должны активнее бороться с запрещенным в РФ «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.