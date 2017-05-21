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Происшествия
Полиция поймала особо опасного рецидивиста, сбежавшего из СИЗО под Челябинском

Полиция поймала особо опасного рецидивиста, сбежавшего из СИЗО под Челябинском

16:02  21 Мая 2017
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Полиция поймала особо опасного рецидивиста, сбежавшего из СИЗО под Челябинском

Челябинск, 21 мая. Правоохранители задержали особо опасного преступника, сбежавшего из следственного изолятора в Челябинской области в воскресенье утром. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУФСИН РФ по области.

Как говорится в сообщении, 34-летний Сергей Рудиковский пойман благодаря совместной оперативно-розыскной работе.

«Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 34-летний Сергей Рудиковский был осужден за убийство, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, грабеж с применением насилия и мошенничество. Преступника приговорили к 24 годам тюремного заключения.

#челябинская область
Тимур Румянцев
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