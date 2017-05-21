В лето через зиму: снег выпадет в Москве в последние выходные мая

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Москва, 21 мая. Мокрый снег ожидается в столице в последние выходные мая, предупреждают синоптики.

В преддверии лета Москву накроет очередной циклонический вихрь, который откроет ворота ультраполярному холоду с северо-востока, предостерегает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега», — приводит его слова Телеканал 360.

Температура воздуха при этом понизится до 0... +5 градусов.

Ранее сообщалось, что сегодня до самого вечера в Москве будет бушевать шквалистый ветер порывами до 15 м/с.