Заочная перепалка Порошенко и Собчак о соцсетях, или Скандал в либеральном семействе

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Президент Украины Петр Порошенко продолжает войну с российскими соцсетями не на жизнь, а насмерть. Накануне на Порошенко за запрет «ВКонтакте» с гневной речью обрушилась российская телеведущая Ксения Собчак, но украинского президента, это, похоже, не напугало. «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ способен прожить», — заявил Порошенко в воскресенье во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий в Киевской области.

Как известно, ранее на Украине вместе с десятками других сайтов под запрет попали российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», что ударило по нескольким миллионам украинских пользователей этих популярных ресурсов. Кроме того Порошенко через свой Twitter (который, будучи американским ресурсом, естественно, под запрет не попал) пообещал довести до ума еще одну скандальную инициативу — наказание штрафами или арестом за изготовление, распространение и даже ношение георгиевских ленточек.

Грудью на Порошенко

Тем временем соцсети, как запрещенные Петром Порошенко, так и не успевшие попасть под его горячую руку, продолжают бурлить по поводу прозвучавшего накануне резкого заявления телеведущей Ксении Собчак, адресованного украинскому президенту.

Собчак выступила эфире платного и считающегося либеральным в России, однако также запрещенного на Украине телеканала «Дождь».

По словам Собчак, запретом соцсетей президент Украины «слил достоинство украинского народа в выгребную яму», и «воевать с соцсетями и мемасиками может только политический самоубийца». Хотя обращение Собчак является платным контентом, тем не менее, видеозапись уже доступна в Интернете, в основном на украинских ресурсах.

При этом выступление Собчак вызвало вал не просто критики, а настоящего цунами оскорблений в ее адрес. И в первую очередь ей попало от тех, кто считается либералами. Однако и люди, которые по политическим причинам не приемлют того, что происходит в сегодняшней Украине, также отказались считать скандальную телеведущую «своей».

При этом большинство блогеров отметили, что свою гневную филиппику Ксения Собчак произнесла на фоне как бы грязного украинского флага и с полуобнаженной грудью. При этом на Ксении было шикарное платье, вероятно, стоящее не одну тысячу отнюдь не рублей. Образ довершался яркой помадой. А поскольку Собчак, как известно, хорошо подкована в фэшн-индустрии, наверняка внешняя подача ее спича тоже несла в себе какой-то важный для нее месседж.

Отгоните детей от телевизора

Одну из самых жестких отповедей Ксении дал человек, в свое время работавший в российской журналистике — бывший заменитель главного редактора «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев. В какой-то момент Муждабаев разошелся с большинством коллег по украинскому вопросу и поступил логично — уехал жить и работать на Украину. И вот там с ним случилось что-то странное, если не сказать страшное — судя по его постам в соцсетях, он в буквальном смысле слова проклял все, что связано с Россией, о чем не устает сообщать Urbi et Orbi, не стесняясь в выражениях.

На этот раз удобной мишенью оказалась Собчак и весь «либеральный» (или то, что Муждабаев под этим подразумевает) лагерь.

Приводим фрагмент записи бывшего журналиста МК в версии, которая, надеемся, устроит Роскомнадзор.

«Детей уже нет тут? Отлично. Можно сказать, как есть. Собчак, как и ей подобные, эти не закрывающие трудового рта русские «либералы», <…>, — это просто /глупые плохие люди/ и/или моральные уроды, вот и все», — припечатал Муждабаев и телеведущую, и ее телеканал.

В то время как в деле запрета российских соцсетей журналист полностью на стороне Петра Порошенко: надо вообще запретить все российское, считает Муждабаев.

«Кем хотите меня считайте, но я считаю, что в Украине должно быть запрещено все российское. (Для любителей уточнить — все, произведенное в РФ.) Абсолютно, — пишет он. — Потому что в этой войне мы либо победим, либо погибнем. А все свои рефлексии, сопли и вопли оставьте до перемоги».

И я шепчу дрожащими губами: «Велик могучим русский языка!»

Активно сотрудничающий с украинскими изданиями российский публицист Владимир Голышев уличил Собчак в абсолютной безграмотности.

«Исторический опыт показывает, что все, кто бросал войну соцсетям, проигрывали — цитирует Голышев слова телеведущей. — Я смотрю, молодая мама К.А. Собчак наращивает стилистическую мощь. К умному слову «нелицеприятно» (у нее оно означает «некрасиво») добавилось совсем уж умное словосочетание «бросал войну».

Далее публицист советует Ксении бросить то, что мы опять-таки из уважения к Ромкомназору указать не беремся. «Иди ребенка кормить», — по-доброму советует Голышев журналистке.

По мнению одного из украинских комментаторов Голышева в Facebook, своим малограмотным выступлением Собчак больше всего напоминает осужденную в РФ за убийство и помилованную Надежду Савченко, которая теперь «зажигает» в Раде.

«Образование и воспитание, конечно, не сравнить, но дурь сегодняшнего выступления Ксюши до боли напоминает незламную нашу льотчицу», — пишет одна из подписчиц Голышева.

«Вот, да! Одни университеты кончали богини эти», — согласен блогер.

«А может, они потерянные сестры? Ну, как Зита и Гита?» — продолжает издеваться собеседница Голышева.

«Они могли бы встретиться в «ВКонтакте», но, увы...», — сетует Голышев.

От ворон отстал, а к павам не пристал

Ответил на выступление Ксении Собчак и человек из другого политического лагеря — русский писатель, политрук вооруженных сил Донецкой народной республики Захар Прилепин.

«А что, Ксению Анатольевну уже занесли на «Миротворец»? — напомнил Прилепин о скандальном украинском «расстрельном» сайте. — Готов ей уступить часть лавочки на повешение. Я на «П», она на «С», рядышком».

«Жаль... Из некогда элитарного сообщества достойных людей списки «Миротворца» превращаются в проходной двор», — иронически посетовал Алексей Титаренко.

«Сколько праведного гнева возникло после запрета «Дождя» и «ВКонтакте», выглядит как фарс на фоне того, что до этого как-то не замечались обстрелы городов, убийство несогласных граждан, геноцид с отключениями электричества и воды, а тут вдруг накатило», — не поверил в искренность Ксении Собчак блогер Max Sokolov.