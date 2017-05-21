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Эверест потерял самый знаменитый кусок

Эверест потерял самый знаменитый кусок

15:36  21 Мая 2017
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Эверест потерял самый знаменитый кусок

Нью-Йорк, 21 мая. Эверест лишился одного из самых знаменитых своих участков  — подтвердился обвал ступени Хиллари. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на сообщение альпиниста Тима Мосдейла.

Ступень Хиллари считалась самым сложным для подъема участком Эвереста. Она получила свое название в честь новозеландского исследователя Эдмунда Хиллари.

О вероятном обрушении породы начали говорить еще в 2016 году. В мае появились фотографии, по которым некоторые сделали вывод о том, что ступень обрушилась, однако точно этого сказать было нельзя из-за величины снежного покрова. Теперь же альпинист Мосдейл подтвердил, что обрушение действительно произошло. 

«Не знаю, что произойдет, если снежный хребет не сформируется, в этом месте несколько огромных глыб лежат кое-как, и преодолеть их будет довольно сложно», — отметил британский альпинист.

It's official - The Hillary Step is no more. Not sure what's going to happen when the snow ridge doesn't form because...

تم نشره بواسطة ‏‎Everest Expedition‎‏ في 17 مايو، 2017

 

#эверест
Владимир Багров
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