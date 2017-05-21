Путин вернет голодающим венесуэльцам дефицитную муку

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Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро обсудили по телефону обострившийся экономический кризис и тяжелое положение жителей латиноамериканской страны. Глава России пообещал помочь венесуэльцам поставками гуманитарной помощи.

Информацию договоренности, достигнутой во время телефонных переговоров распространил МИД Венесуэлы, уточняет агентство Associated Press. Представители внешнеполитического ведомства уточнили, что Путин и Мадуро условились о сроках поставки одного из самых дефицитных для Венесуэлы товаров: несколько тонн муки будут поступать в качестве помощи один раз в месяц.

При этом в заявлении по итогам телефонного разговора политиков, опубликованном на сайте Кремля, о достижении договоренности о поставках муки не сообщается.

