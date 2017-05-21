Москалькова попросила Трампа о помиловании Ярошенко

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Москва, 21 мая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила американского президента Дональда Трампа помиловать осужденного в США гражданина РФ, летчика Константина Ярошенко.

Так, отвечая на вопрос журналистов телеканала «Россия 24» о деле Ярошенко, Москалькова сообщила, что в воскресенье подписала обращение на имя Трампа о помиловании россиянина. По словам омбудсмена, супруга Ярошенко сообщила, что в американской тюрьме мужа скудно кормят, при этом какие-либо передачи со стороны родственников россиянину запрещены. Москалькова заключила, что не раз пыталась через посольство поставить вопрос о возможности своего посещения.

Напомним, что в 2011 году американский суд приговорил Константина Ярошенко к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков.