Уникальные фото заготовок iPhone 8 с завода Foxconn появились в Сети

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Тайбэй, 21 мая. Очередную порцию шпионских фото заготовок и схем нового iPhone 8 с тайваньского завода Foxconn вылили в Сеть.

По имеющейся информации, на фото действительно изображены заготовки нового iPhone 8, которые успели сделать на территории тайваньского предприятия Foxconn. Кроме того, в Сети появились и некоторые схемы, предоставленные создателем для производства.

Так, из кадров становится ясно, что размер нового смартфона американского гиганта Apple меньше iPhone 7 Plus, однако практически идентичен размеру iPhone 7s.

Представители «яблочной» компании отказались как-либо прокомментировать появившиеся снимки, поэтому нельзя сказать со 100-процентной уверенностью, что фото соответствуют действительности.