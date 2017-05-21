Поклонская сделала Transparency International заманчивое предложение
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Москва, 21 мая. Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская готова предоставить для проверки свое имущество в том случае, если на аналогичные меры пойдут сотрудники Transparency International.
«В России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел», — подчеркнула она, комментируя высказывания генерального директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров потребовал выдворить международную организацию Transparency International из России.
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