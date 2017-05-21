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Политика
Поклонская сделала Transparency International заманчивое предложение

Поклонская сделала Transparency International заманчивое предложение

15:23  21 Мая 2017
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Поклонская сделала Transparency International заманчивое предложение

Москва, 21 мая. Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская готова предоставить для проверки свое имущество в том случае, если на аналогичные меры пойдут сотрудники Transparency International.

«В России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел», — подчеркнула она, комментируя высказывания генерального директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров потребовал выдворить международную организацию Transparency International из России.

#поклонская
Алексей Громов
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