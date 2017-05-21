Спецборт с мощами Николая Чудотворца вылетел из Италии в Москву

В закладки

Скопировать

Бари (Италия), 21 мая. Из аэропорта итальянского города Бари вылетел спецборт с мощами святителя Николая Чудотворца. В московском аэропорту «Внуково-3» рейс встретит столичное духовенство.

В городе Бари святыня хранилась 930 лет. Мощи наиболее почитаемого христианского святого находятся в специальном ковчеге под бронированным стеклом. Его сопровождают архиепископ Бари Франческо Какуччи и глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Как известно, российским верующим привезут левое ребро святителя Николая.

Ожидается, что в 18.00 по московскому времени святыня прибудет в храм Христа Спасителя во время праздничного вечернего богослужения.

Напомним, что договоренность о переносе части мощей Николая Чудотворца в Россию была достигнута во время исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, которая состоялась 12 февраля 2016 года.