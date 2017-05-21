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Весь мир
Трамп советует Ближнему Востоку не ждать, пока «мощь США» сокрушит ИГ

Трамп советует Ближнему Востоку не ждать, пока «мощь США» сокрушит ИГ

15:04  21 Мая 2017
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Трамп советует Ближнему Востоку не ждать, пока «мощь США» сокрушит ИГ
Вашингтон, 21 мая. На «американскую мощь» надейся, а сам не плошай. С таким призывом собирается в своей программной речи президент США Дональд Трамп. Отрывки обращения лидера Штатов к мусульманскому миру распространила пресс-служба Белого дома. 

При этом, по мнению Трампа, государства Ближнего Востока должны честно делить с США бремя борьбы с терроризмом. Только, если «силы добра будут объединенными и крепкими», зло можно будет преодолеть, убежден он. Эту речь Трамп планирует произнести 21 мая в Саудовской Аравии

Кроме того, глава США заявил, что Америка вовсе не стремится к внезапному военному вмешательству в регионе и не стремится диктовать им свою волю. «Там, где возможно, мы будем искать постепенных реформ, а не внезапного вмешательства», — говорится в речи.

По его мнению, мусульманские страны не могут ждать, пока американская мощь сокрушит их врагов за них». «Страны Ближнего Востока должны решить, какого будущего они хотят для себя», — добавил хозяин Белого дома.В заключении он заявил, что США стремятся к созданию «коалиции наций» против терроризма.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 
 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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